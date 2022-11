Unbekannter zwackt Kraftstoff in Rudolf-Diesel-Straße ab

In Münsterhausen hat jemand mehrere Hundert Liter Diesel von Fahrzeugen abgezwackt. Vor wenigen Tagen gab es einen ähnlichen Fall bei Ursberg.

Ein bislang Unbekannter hat in den vergangenen Tagen mehrere Hundert Liter Diesel von drei Lkw und einem Auto abgezwackt, die auf einem Betriebsgelände in der Rudolf-Diesel-Straße in Münsterhausen standen. Der Schaden liegt laut Polizei im dreistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Krumbach bittet um Hinweise unter Telefon 08282/905-0. In dieser Woche hatte bereits jemand bei Ursberg ungefähr 250 Liter Diesel von einem Bagger abgezwackt. (AZ)

