Unfall in Münsterhausen: Fahrzeug schlittert in Kreuzung

In Münsterhausen hat sich am frühen Sonntagabend ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei kam der Unfallverursacher gegen 17 Uhr aufgrund des Neuschnees nicht rechtzeitig zum Stehen, als er an eine vorfahrtsberechtigte Straße heranfuhr. Er schlitterte in den Kreuzungsbereich und stieß mit einem querenden Fahrzeug zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (AZ)

