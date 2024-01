Unter dem Motto "Werner" geht es in Münsterhausen in den Fasching

Am kommenden Sonntag ist Faschingsgottesdienst und Vorstellung des Faschingswagens in Münsterhausen. Was die Faschingsfreunde vorbereitet haben.

Die Faschingsfreunde Münsterhausen starten mit viel Schwung in die Faschingssaison 2024, schreiben sie in einer Pressemitteilung. Der Auftakt erfolgt mit einem festlichen Faschingsgottesdienst am kommenden Sonntag, 14. Januar, um 10 Uhr in der Pfarrkirche von Münsterhausen.

Dieses besondere Ereignis wird von den Faschingsfreunden organisiert und vom bezaubernden Faschingschor begleitet. Im Anschluss, von etwa 11 bis 15 Uhr, dürfen sich alle Faschings begeisterten auf die alljährliche Wagenvorstellung freuen. Diese findet im gemütlichen Ambiente des Sportheims in Münsterhausen sowie auf dem angrenzenden Festplatz statt. Hierbei steht nicht nur der kunstvoll gestaltete Faschingswagen im Mittelpunkt, sondern auch das gesellige Miteinander bei Speis und Trank.

Herzlich eingeladen sind alle Faschingsenthusiasten, egal ob jung oder alt, aus nah und fern, so die Faschingsfreunde. Es kann in fröhlicher Atmosphäre der detailverliebt gefertigte Faschingswagen zum diesjährigen Thema "Werner" aus der Nähe betrachtet werden. Die Faschingsfreunde, angeführt von ihrer ersten Vorsitzenden Sophia Stegmann und unterstützt von der gesamten Vorstandschaft sowie allen Aktiven, freuen sich auf zahlreiche Besucher. Auch in diesem Jahr werden die Faschingsfreunde mit ihren prachtvollen Wagen und farbenfrohen Kostümen an zahlreichen Umzügen innerhalb und außerhalb des Landkreises Günzburg teilnehmen. (AZ)