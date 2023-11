Vandalismus in Münsterhausen: Unbekannte werfen Eier auf Wohnhäuer

Auch wenn kein größerer Schaden entstanden ist, ermittelt die Polizei: Unbekannte haben in der Industriestraße in Münsterhausen Eier auf Häuser geworfen.

Am Sonntag haben sich zwei Bewohner der Industriestraße in Münsterhausen bei der Polizei gemeldet, nachdem in der Nacht auf Sonntag durch bislang noch unbekannte Personen, Eier an die Fassade sowie Fenster der Anwesen geworfen worden sind. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten die Verschmutzungen selbst beseitigen. Ein Sachschaden entstand nach bisherigem Sachstand laut Polizeibericht bislang nicht. Zeugen, welche Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)