Verkehrsrowdy fährt in Hagenried Micro-Car an und haut ab

Ein Autofahrer fährt einer 17-Jährigen ins Heck, setzt kurz zurück und braust davon. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Von einem Auffahrunfall eines dreisten Autofahrers berichtet die Krumbacher Polizei. Demnach war am Freitag gegen 18.25 Uhr eine 17-jährige Münsterhauserin mit einem sogenannten Micro-Car von Münsterhausen in Richtung des Ortsteils Hagenried unterwegs. An der Einmündung in Hagenried musste sie verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah offensichtlich der Lenker des hinter ihr fahrenden Fahrzeugs. Der Wagen stieß gegen das Heck des Micro-Cars. Anstatt sich jedoch um die Pflichten eines Fahrzeugführers bei einem Unfall zu kümmern, setzte der Unfallverursacher kurz zurück und fuhr dann in Richtung Kemnat davon. Durch den Unfall entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen silbergrauen größeren Pkw. Zeugen, die etwas zum Unfallhergang berichten können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)