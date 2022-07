Münsterhausen

vor 3 Min.

Was sich bei Internet und Telefonie in Balzhausen und Münsterhausen ändert

Ihre Leitungen, zum Beispiel Glasfaser im Balzhauser Gewerbegebiet Leihwegfeld, möchte die LEW für eigene Geschäftsmodelle in Telefonie und Internet nutzen. Daher ändert sich für Verbraucher in Balzhausen und Münsterhausen etwas (Symbolfoto)

Plus Die LEW will nun selber verstärkt Internet- und Telefondienste anbieten. Was Kundinnen und Kunden in Münsterhausen und Balzhausen tun müssen.

Von Annegret Döring

„Kein Anschluss unter dieser Nummer ...“, hieß früher eine Bandansage, die man mitunter hörte, wenn man sich am Telefon verwählt hatte oder der Anschluss abgeschaltet war. Telefon- und Internetkunden der Firma M-net in Münsterhausen mit den Ortsteilen Reichertsried und Häuserhof sowie Kunden in Balzhausen könnte es bald so gehen, dass es ihren Anschluss in der bisherigen Form nicht mehr geben wird. Der Grund: Der Vertrag zur Nutzung des DSL-Breitbandnetzes, das von der LEW in Balzhausen sowie in Münsterhausen mit den Ortsteilen Reichertsried und Häuserhof zur Verfügung gestellt wird, läuft zum Ende 2022 aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen