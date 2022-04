Wie die Ortsdurchfahrt Münsterhausen umgestaltet werden soll

Plus Die Marktgemeinde Münsterhausen will die Förderung des Projekts aus dem ELER-Programm verfolgen.

Wie soll die Ortsdurchfahrt Münsterhausen umgestaltet werden? Oder hat die Marktgemeinde wichtigere Projekte zu erledigen? Geteilte Meinungen gab es in der jüngsten Sitzung des Marktrates zur Teilnahme an der Projektförderung aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) für die Umgestaltung der Dorfstraße (Ortsdurchfahrt/ehemalige Staatsstraße 2025).