Münsterhausen

Wie Münsterhausen den Altort erhalten will

Plus Ratsmitglieder machen sich Gedanken, wie das intakte Ortsbild entlang der Ortsdurchfahrt erhalten werden kann. Ein aktuelles Neubauvorhaben ist Anlass für die Diskussion.

Von Werner Glogger

„Wer bauen will an den Straßen, soll die Leute reden lassen“, dieser Spruch befindet sich gelegentlich noch an alten Gebäuden, die vor vielen Jahren am Rande einer meist wichtigen Straße errichtet wurden. Heutzutage sind viele Kriterien zu beachten, die in umfangreichen Gesetzen geregelt sind, um eine Baugenehmigung von den Behörden beziehungsweise von der Kommune zu erhalten. Im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes (GEK) hat sich die Marktgemeinde Münsterhausen ein städtebauliches Ensemble und die Erhaltung eines intakten Ortsbildes entlang der Ortsdurchfahrt zum Ziel gesetzt. Als Hilfestellung zur Umsetzung stellte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Landschaftsarchitekt und Stadtplaner Wilhelm Daurer vom Planungsbüro Daurer + Hasse aus Wiedergeltingen, eine Vertiefungsplanung mit Lösungsansätzen zu einem Bauvorhaben in der Thannhauser Straße in Münsterhausen vor.

