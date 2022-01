Wie Münsterhausen Starkregen entgegenwirken will

Die Marktgemeinde beteiligt sich an der Testphase zur Einführung einer Hinweiskarte „Oberflächenabfluss und Sturzflut“ und hat einen genauen Plan für den Winterdienst.

Von dem außergewöhnlichen Starkregen im Juni letzten Jahres war besonderes der Ortsteil Hagenried betroffen, doch auch in Münsterhausen waren die Schäden in einigen Straßenzügen beträchtlich. Um derartigen Vorkommnissen vorzubeugen, arbeitet der Marktgemeinderat an effizienten Lösungen zu geeigneten Maßnahmen und hat sich unter anderem für eine Testphase zur Einführung der Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzflut durch das Bayerische Landesamt für Umwelt (LFU) bereit erklärt.

Hierzu ergingen an die Gemeinde Erläuterungen von der Behörde, die Bürgermeister Erwin Haider in der ersten Sitzung des neuen Jahres vorstellte. Demnach ist die Karte zur Veröffentlichung im UmweltAtlas Bayern vorgesehen und gibt Hinweise auf möglicherweise gefährdete Bereiche. Als ergänzende Hinweise sind die zugrundeliegenden Fließwege, Senken und Aufstauflächen dargestellt. Die rot markierten Bereiche in der Karte zeigten, dass im Bereich der Marktgemeinde wesentlich mehr Bereiche betroffen sein können, als dies das letzte Ereignis aufgezeigt hat.

Erläutert wird auch anschaulich eine durchzuführende grobe Bestandsanalyse. Außerdem soll ein Fragenkatalog helfen, die Produkte an die Bedürfnisse der Kommune anzupassen. Laut Empfehlung des LFU sollen bei der Bearbeitung der Bestandsanalyse und der Fragen neben den Ratsmitgliedern alle mit dem Themenkomplex betrauten Personen innerhalb der Kommune, wie Vertreter der Feuerwehr, des Bauamtes oder des Bauhofes eingebunden werden. Zusammen mit der Sichtung der Hinweiskarte und ergänzender Hinweise, sowie Erfahrungen aus bisherigen Ereignissen und Geländebegehungen könne eine grobe Einschätzung der Gefährdungslage hinsichtlich Überflutungen infolge von Starkregen im eigenen Ort getroffen werden, so das LFU. Haider bat um Mitarbeit und wies auf den Ablauf der Testphase am 31. Januar 2022 hin.

Ein Räum- und Streuplan soll in Münsterhausen vor Glätte schützen

Aus aktuellem Anlass gab Bürgermeister Haider einen Sachstand und die weitere Vorgehensweise zum Winterdienst in der Marktgemeinde bekannt. Welche Pflichten von der Kommune einzuhalten, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, darüber informierte die Versicherungskammer Bayern in einer Aufstellung, aus der rechtliche Grundlagen, Pflichten gegenüber dem Fahrverkehr oder gegenüber dem Fußgängerverkehr ausführlich beschrieben wurden. "Der Markt Münsterhausen gewährleistet den Winterdienst im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben", sagte Haider. Der Bauhof sei stets bemüht, den Erfordernissen des Winterdienstes gerecht zu werden, einzelne Probleme seien jedoch nicht immer zu vermeiden. Dass man nicht zu gleicher Zeit überall sein kann, müsste eigentlich jeder verstehen, sagte Haider.

Mit einem Räum- und Streuplan, in dem die Straßen und Wege entsprechend der Dringlichkeit aufgeführt sind, sei der Winterdienst gut organisiert. Es stehen im Markt zwei große Schneeräumfahrzeuge, die siebzehn beziehungsweise achtzehn Kilometer Strecke bewältigen, sowie ein Kleintraktor mit Handräumung zur Verfügung. Hauptverkehrsstraßen, Linienbusverkehr, Wohnsammelstraßen mit sehr hohem Verkehrsaufkommen, Verkehr mit Bus an Schule oder Kita, besondere Gefahrenstellen, wie Steigungsstrecken, Engstellen, Brücken und Punkte mit besonderer Glättebildung sind in der Dringlichkeitsstufe 1, Wohnsammelstraßen in Stufe 2 und Anliegerstraßen in Stufe 3. „Wir versuchen immer, den bestmöglichen Kompromiss zwischen Verkehrssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz zu erreichen, alles in allem sind wir um ein gutes Einvernehmen mit unseren Bürgern sehr bemüht“, versicherte Haider abschließend.

