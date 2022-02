Wie Münsterhausen weitere Arbeitsplätze schaffen will

Plus Die Gemeinde Münsterhausen will Arbeitsplätze schaffen und mit erneuerbaren Energien zur Klimaverbesserung beitragen.

Die Ausweisung eines Gewerbegebietes vor einigen Jahren im Norden der Marktgemeinde hat sich bewährt, denn auf dem Areal haben sich inzwischen schon mehrere Betriebe angesiedelt. Jetzt beabsichtigt die Gemeinde, seine Gewerbeflächen zu erweitern, im Nordwesten des Gemeindegebietes würden potenzielle Flächen zur Verfügung stehen, war aus den Ausführungen von Bürgermeister Erwin Haider bei der Sitzung des Gemeinderates zu erfahren. Um diese Flächen gewerblich nutzen zu können, sei es jedoch notwendig, eine entsprechende Bauleitplanung zu erarbeiten und die Eigentumsverhältnisse mit den Anliegern zu klären. Haider verwies auf die bisherigen positiven Erkenntnisse und sieht mit der Maßnahme eine Chance, durch die Ansiedlung weiterer Firmen neue Arbeitsplätze zu schaffen.