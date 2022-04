Münsterhausen

18:30 Uhr

Wie die Umwelt vor der Gülleflut in Münsterhausen geschützt wird

Plus Ungefähr eine Million Liter Gülle sind am Karfreitag bei Münsterhausen ausgelaufen. Feuerwehren und Helfer verhinderten, dass das schlimme Folgen hatte.

Von Piet Bosse

Den ganzen Karfreitag über waren die Feuerwehren aus Münsterhausen, Burtenbach und Kemnat im Einsatz. Sie verhinderten, dass die Gülle, die in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag aus einer Biogasanlage südlich von Münsterhausen austrat, in das Grundwasser gelangte, und sperrten eine Straße ab. Die Beteiligten blicken auf den Einsatz zurück und haben eine Vermutung, was die Ursache für den Gülleaustritt gewesen sein könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen