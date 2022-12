Wie sich Münsterhausen auf die Gefahr eines Blackouts vorbereitet

Plus Die Feuerwehrhäuser in Hagenried und Münsterhausen sollen als Kommunikationszentren dienen. Auch die Bevölkerung muss ihren Beitrag leisten.

Die Gefahr eines Blackouts oder einer zeitlich begrenzten und kontrollierten Stromabschaltung (Brownout) ist sicherlich gering, aber dennoch real. Die Gemeinde Münsterhausen hat dafür einen Krisenstab eingerichtet, der im Fall der Fälle zeitnah, unbürokratisch und flexibel Maßnahmen ergreifen kann.