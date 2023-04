Münsterhausen

Zwei Brüder aus Münsterhausen setzen einen besonderen musikalischen Akzent

Plus Erneut sind Hannes und Hendrik Haider beim Wettbewerb "Jugend musiziert" überregional erfolgreich. Warum ihnen Lampenfieber fremd ist.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

13-Jährige im Frack auf der Bühne, begleitet beim Auftritt von Profipianisten, so etwas befremde sie, sagt Gesangspädagogin Marianne Altstetter aus Wattenweiler. Derlei Kuriositäten könne man bei "Jugend musiziert" sehen, dem seit 1963 durchgeführten bundesweiten Wettbewerb für den musikalischen Nachwuchs in Deutschland, und zwar nicht gerade selten. Vor allem aber ärgere sie sich über die Wettbewerbsverzerrung, wenn ein Profimusiker ins Geschehen eingreife, und das sei inzwischen Normalität, nicht Ausnahme. Umso mehr sei die Leistung ihrer beiden Schüler Hannes und Hendrik Haider zu würdigen, die gemeinsam beim diesjährigen Landesentscheid von "Jugend musiziert" großen Erfolg hatten und nur um einen Punkt den ersten Platz verfehlten.

Hannes, elf Jahre alt, sang Knabensopran, Bruder Hendrik, 15 Jahre alt, spielte die Klavierbegleitung. Seit Ende November hatten sich die beiden unter Anleitung von Marianne Altstetter auf den Auftritt Ende März vorbereitet. Streng sind die Vorgaben für die Teilnahme am Wettbewerb. Hannes Haider hatte ein Lied solo vorzutragen. Er entschied sich für "When Israel Was in Egypt’s Land". Weiterhin waren drei Gesangsstücke mit Klavierbegleitung zu absolvieren, Originalkompositionen aus verschiedenen Jahrhunderten und unterschiedlichen Gattungen.

