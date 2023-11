Zwei Personen werden bei Unfall in Münsterhausen leicht verletzt

Der Fahrer eine Leichtkraftfahrzeuges übersieht ein Stoppschild. Mit welchen Konsequenzen er nun rechnen muss.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 15-jährigen Fahranfänger mit einem vierrädrigen Leichtkraftfahrzeug und einer 27-jährigen Pkw-Fahrerin kam es am Dienstagmorgen in Münsterhausen. Der junge Mann missachtete laut Bericht der Polizei ein Stoppschild, als er auf die Hauptstraße einfuhr. Die von rechts kommende Vorfahrtsberechtigte konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte in dessen Seite.

Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 8000 Euro

Beide Unfallbeteiligte kamen mit jeweils leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Überdies muss sich der Fahranfänger in einem Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr sowie wegen weiterer Konsequenzen im Kontext seiner Fahrerlaubnis verantworten. (AZ)