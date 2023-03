Feuerwehr Muttershofen verabschiedet ihren Dienstältesten

Nach 47 Jahren verschwindet Johann Frank aus dem aktiven Dienst der Feuerwehr Muttershofen. Das neue Feuerwehrfahrzeug ist für die Wehr ein Quantensprung.

Zahlreiche Mitglieder waren der Einladung zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Muttershofen im Gasthof Adler in Ziemetshausen gefolgt. Vorsitzender Peter Maier berichtete über das Vereinsleben im vergangenen Jahr. Besonders stolz sei er darauf, dass die Mitgliederzahl erstmals die 200er-Marke "geknackt" habe. Das komme nicht zuletzt daher, dass die FFW Muttershofen immer wieder durch Aktionen wie den Maiausflug, eine spontane Wasserparty, die Kindernikolaus- und Weihnachtsfeier und die Klausenparty einen wichtigen Beitrag zum Muttershofer Dorfleben leiste.

Weiter ging es mit dem Bericht des Kommandanten Vinzenz Maier. Mit 35 aktiven Feuerwehrdienstleistenden sei die Muttershofer Wehr sehr gut aufgestellt. Der Kommandant referierte über die im Jahr 2022 stattgefundenen Übungen, Einsätze und sonstige Begebenheiten. Beim Bericht des Kassenwarts Roland Knöpfle wurde deutlich, dass der Verein auch in finanzieller Hinsicht auf ein zufriedenstellendes Ergebnis zurückblicken kann.

Zum Höhepunkt des Abends kam Kommandant Vinzenz Maier, als er den Dienstältesten Johann Frank nach 47 aktiven Jahren mit Lob und Anerkennung aus dem aktiven Dienst verabschiedete. Maier habe die Altersgrenze von 65 Jahren erreicht. Er überreichte zum Dank einen Geschenkkorb.

Ein Dank von der Marktgemeinde Ziemetshausen

Auch der Zweiter Bürgermeister Edwin Räder sprach Dankesworte aus und überreichte an Johann Frank eine "extra für ihn entwickelte und entworfene Urkunde". Es komme extrem selten vor, dass ein Feuerwehrdienstleistender aufgrund der erreichten Altersgrenze den aktiven Dienst beende. So eine Feierlichkeit habe er, seinen eigenen Worten nach, auch noch nicht erlebt. Vielleicht sollte wegen des Diensteifers von Johann Frank über eine Erhöhung der Altersgrenze auf 67 Jahre nachgedacht werden, meinte Edwin Räder mit einem Lachen.

Der stellvertretende Bürgermeister überbrachte einen Gruß der Gemeindeverwaltung. Mit Freude habe man dort vernommen, dass das "gebrauchte neue" Dienstfahrzeug für die aktive Wehr angekommen sei und der notwendige Umbau in Eigenleistung begonnen habe. Der aktive Dienst sei in Muttershofen "vorbildlich und habe Hand und Fuß". Mit dem neuen Fahrzeug, das durch Allrad auch für Waldbrandeinsätze bestens gerüstet ist, sei nun ein Quantensprung möglich. Da das Fahrzeug auch über Atemschutz verfügt, sei zudem auch darin die Weiterbildung möglich und nötig. Dazu wünschte Edwin Räder im Namen der Gemeinde Glück und Erfolg für den Dienst am Nächsten.

Lesen Sie dazu auch

Nachdem noch diverse Fragen, Wünsche und Anträge abgearbeitet waren, wurde das gemeinsame Essen serviert. Mit einem Rückblick auf das Vereinsjahr 2022 in Form einer Fotopräsentation beendete Peter Maier die Versammlung. (AZ)