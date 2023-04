16-Jährige fährt mit Zweirad gegen totes Reh

Zwische Memmenhausen und Muttershofen lag am Samstagmorgen ein totes Reh auf der Straße von einem vorausgegangenen Wildunfall. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine schlimme Begegnung im Verkehr hatte am Karsamstag in der Früh eine 16-Jährige zwischen Memmenhausen und Muttershofen. Dort war sie auf der Staatsstraße 2027 mit einem Leichtkraftrad unterwegs. Sie stieß mit einem leblos auf der Straße liegenden Reh zusammen, berichtet die Polizei. Nach deren Einschätzung hatte sich dort offensichtlich in der vorherigen Nacht ein Wildunfall ereignet, welcher den zuständigen Stellen pflichtwidrig nicht mitgeteilt worden war. Darüber hinaus wurde das Wild ungesichert auf der Straße zurückgelassen, was eine erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer darstellt. Die Schülerin wurde Polizeiangaben zufolge durch den Sturz nicht verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden im geringen vierstelligen Bereich am Fahrzeug. Gegen den unbekannten Verursacher des Wildunfalles wird nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden. (AZ)