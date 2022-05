Muttershofen

Muttershofen hat eine neue Querungshilfe für Schulkinder

Plus Die Querungshilfe in Muttershofen ist jetzt offiziell freigegeben. Auch die Fahrt Richtung Allgäu ist wieder ungehindert möglich.

Von Peter Voh

Die Sperrung der St 2027 für den Verkehr von Ziemetshausen ins Oberland gehört der Vergangenheit an, nun wurde die Querungshilfe unmittelbar neben dem Feuerwehrhaus in Muttershofen offiziell für den Verkehr freigegeben. Mit geistlichem Beistand in Person von Geistlichem Rat Nikolaus Maier von der Wallfahrtsdirektion in Maria Vesperbild und mit Vertretern des Staatlichen Bauamtes in Krumbach sowie politischer Prominenz erhielten die Querungshilfe und die Straße den geistlichen und weltlichen Segen.

