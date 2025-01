Muttershofer Waldweihnachtsweg lockte viele Besucher an

Zum ersten Mal gab es unter der Initiative von Claudia Hönle den Muttershofer Waldweihnachtsweg. In der Zeit zwischen dem ersten Advent bis zum 12. Januar lockte dieser viele Besucherinnen und Besucher aus Nah und Fern ins beschauliche Muttershofen. Familien aus dem Ort gestalteten mit viel Liebe und Einfallsreichtum 22 weihnachtliche Stationen. Sie luden alle Interessierten ein zum Mitmachen, Staunen, Gestalten und Genießen. Vor allem für Familien mit Kindern war der Waldweihnachtsweg ein attraktives Ausflugsziel und bot die Möglichkeit für ein wirklich besonderes Weihnachtserlebnis. Am Ende des Weges gab ein Spendenhäuschen die Möglichkeit, für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach zu spenden. Nun übergibt das Team des Waldweihnachtsweges 1.621,60 Euro an das Kinderhospiz.