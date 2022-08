Verletztes Reh in Muttershofen ist geschossen werden

Schon vor einiger Zeit war offenbar ein Reh in Muttershofen angefahren worden. Jetzt musste es erlegt werden.

Ein vor einiger Zeit durch ein Auto angefahrenes Reh ist am Sonntag in Muttershofen entdeckt worden und musste erlegt werden. Ein Anwohner meldete der Polizei in der Meierhofstraße ein Reh, das sich auffällig auf- und abduckte. Der Jagdpächter, der sich das Reh ansah, stellte fest, dass das Reh verletzt war und vor einiger Zeit von einem Auto angefahren wurde.

Wegen der Verletzungen musste das Reh erlegt werden. Die Polizei weist eindringlich darauf hin, dass die tierschutzrechtliche Verpflichtung bestehe, den Zusammenstoß mit einem Tier der Polizei oder dem zuständigen Jagdberechtigten zu melden, wenn es dabei verletzt wurde. (AZ)