Nach dem Hochwasser: „Das Zusamtal blieb ohne Beachtung“

Über ein Jahr ist das Juni-Hochwasser nun her, doch die Gemeinden im Landkreis Günzburg lässt es vielerorts weiterhin nicht los. So hatte etwa Ziemetshausen mehrere Schutzmaßnahmen beantragt, doch die Umsetzung stockt, wie der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung bekannt gab. Besonders frustrierend für die Ratsmitglieder: „Das Zusamtal bis Ziemetshausen ist zum Glück vergleichsweise glimpflich aus der Katastrophe um Pfingsten in 2024 gekommen. Nichtsdestotrotz wurden durch das Landratsamt Günzburg nur die Flüsse Günz, Kammel und Mindel aktiv in einer Nachbetrachtung behandelt und gefördert – das Zusamtal blieb ohne Beachtung.“

