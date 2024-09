15-Jährige vermisst: Wenn Jugendliche plötzlich nicht mehr da sind

An dieser Bushaltestelle in Thannhausen wurde die 15-jährige Alexa aus Ziemetshausen am vergangenen Donnerstagmorgen das letzte Mal gesehen. Sie ist einer von bisher 309 Vermisstenfällen unter Minderjährigen in diesem Jahr im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

Foto: Annegret Döring