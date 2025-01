Nachruf: Pfarrer Andreas Demel aus Krumbach ist gestorben

Auch in der Krankheit zu spüren, ein geliebtes Kind Gottes zu sein, das hat Andreas Demel erfahren und das war ihm wichtig. Der aus Krumbach stammende Pfarrer ist einen Tag vor Silvester im Alter von 50 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Das Bistum Augsburg hat dazu einen Nachruf veröffentlicht. Demel war weit über die Grenzen seiner Pfarreiengemeinschaft am Blender bei Kempten bekannt durch seine Internetaktivitäten. Aufgrund seiner schweren Krankheit hatte er sein priesterliches Wirken dorthin verlegt. Demel wird in Krumbach beerdigt.

