Legendärer Nachtumzug begeistert in Münsterhausen tausende Schaulustige

„Es herrschte buntes Treiben im ganzen Ort“, beschreibt Sophia Schmid die Stimmung beim Nachtumzug. Die Erste Vorsitzende der Faschingsfreunde Münsterhausen ist „sehr glücklich und zufrieden“ mit dem Verlauf der Veranstaltung, wie sie der Redaktion im Nachgang berichtet. „Besser hätte es nicht laufen können.“

Icon Galerie 280 Bilder Insgesamt 71 Faschingsvereine, Wagen und Fußgruppen waren beim Nachtumzug in Münsterhausen dabei. Er lockte etwa 8000 Besucher an. Hier sind die schönsten Bilder.

Das lag sicherlich auch an den für Ende Februar sehr milden Temperaturen, die am Samstagabend herrschten. „Das lockt schon mehr Leute aus ihren Häusern, als wenn es bitterkalt ist“, sagt Schmid. Und so verzeichnete ihr Verein insgesamt 5600 Gäste, die Eintritt zahlten. Da Kinder bis zwölf Jahre nichts kosteten, schätzt die Vorsitzende, dass rund 8000 Besucherinnen und Besucher den beliebten Umzug ansahen. „Das sind viel mehr als letztes Mal“, betont sie.

Die Faschingsfreunde Münsterhausen gestalteten ihren Wagen nach einem Disney-Film

Den Gästen wurde aber auch einiges geboten: 71 Faschingsvereine, Wagen und Laufgruppen mischten die Nacht auf. Angeführt wurde der Umzug von dem Wagen der Gastgeber, der Faschingsfreunde Münsterhausen. Sie gestalteten ihn in diesem Jahr unter dem Motto „Coco – Lebendiger als das Leben“, angelehnt an den gleichnamigen Disney-Film. Die nachfolgenden Gruppen waren jedoch auch sehr sehenswert. Da waren Clowns mit leuchtenden Schirmen, eine Pippi-Langstrumpf-Horde oder Legofiguren.

Nach dem Umzug ist vor der Party: Rund 4000 Menschen feierten im Festzelt

Wer nach dem Umzug noch nicht nach Hause gehen wollte, der konnte im Festzelt weiter feiern. Geschätzt 4000 Menschen tanzten hier zu Faschings-Hits und Partymusik. Bereits am Vorabend fand in Münsterhausen eine Party mit Musik aus den 90er und 2000er Jahren statt.

Nicht zu vergessen sind die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die zum einen für eine sichere Veranstaltung sorgten. Zum anderen die Gäste mit Essens- und Getränkeständen am Straßenrand versorgten. „Allein von unserem Verein waren bis zu 200 Leute ehrenamtlich im Einsatz“, betont Sophia Schmid. Der nächste Nachtumzug wird sich dann erst wieder 2027 durch Münsterhausen ziehen. Die Veranstaltung findet nur alle zwei Jahre statt.

Icon Galerie 129 Bilder Nach dem Umzug ist vor der großen Party: Rund 4000 Menschen feierten Samstagnacht in Münsterhausen gemeinsam zu Faschingshits und Partymusik.