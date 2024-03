Nachwuchs-Metzger aus Krumbach will seinen Beruf bis zur Rente machen

Ich glaube nicht, dass ich der Spaß auf das Schlachten der Tiere bezieht. Das wurde in dem Bericht etwas ungeschickt formuliert. Aber man kann doch Freude daran haben, Fleisch so vorzubereiten, dass es der Kunde gerne kauft und Wurst so herzustellen, dass sie dem Kunden schmeckt. Darf ein Metzger keine Freude an der Arbeit und am Leben haben? Dem Bbauern, der seine Tiere als Masse hält, unterstellt man doch auch nicht, dass er ein "Brutalo" ist.

