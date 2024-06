Auto kommt von Fahrbahn ab und kracht gegen Schild

Teuer wurde für eine Frau eine Autoausfahrt am Samstagnachmittag. Sie endete nämlich an einem Schild in Naichen mit hohem Sachschaden.

Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr hat sich auf der Staatsstraße 2024 in Naichen ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeibericht fuhr eine 60-jährige Autofahrerin von Naichen in Richtung Langenhaslach. Am Ortsausgang von Naichen kam sie mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, der gegen ein dort angebrachtes Holzschild stieß. Die Frau verletzte sich dabei leicht. Sie konnte nach kurzer Behandlung durch den Rettungsdienst die Unfallstelle verlassen. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Am beschädigten Holzschild wird der Schaden auf etwa 100 Euro geschätzt. Der Pkw der Dame war nach Angaben der Polizei nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr aus Langenhaslach zur Unfallstelle beordert worden. (AZ)