Beim Ausfahren aus dem Hof kracht es

Am Mittwochvormittag, gegen 11.30 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2024 am nördlichen Ortseingang von Naichen ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Zur Unfallzeit fuhr ein 35-Jähriger laut Polizei mit seinem Fahrzeug rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf die Staatsstraße 2024. Er übersah hierbei, so die Polizei, den aus Richtung Ried heranfahrenden Pkw einer 34-Jährigen. Diese versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch einen Streifzusammenstoß nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand. (AZ)

