Naichen

11:30 Uhr

Ein Merino-Bock aus Naichen wird Champion

Markus Bader aus Naichen präsentiert den Gesamt-Champion der Merinolandschaf-Elite in Bad Waldsee. Er betreibt zusammen mit Vater Otto und Bruder Christoph Schafzucht im Nebenerwerb.

Plus Der "Außenseiter" aus Naichen wird bei der Elite-Versteigerung der Landesschafzuchtverbände in Bad Waldsee ausgezeichnet. Ein riesiger Erfolg für den Zuchtbetrieb.

Von Dieter Jehle Artikel anhören Shape

"Ich habe gewusst, dass er gut ist, aber nicht damit gerechnet, dass er als bester Bock gekürt wird." Die Freude bei Markus Bader und seinem Bruder Christoph ist groß. Bei der Elite-Versteigerung der Landesschafzuchtverbände in Bad Waldsee ging das Schaf der beiden Brüder aus Naichen als Gesamtchampion hervor. "Im Fußball würde man sagen, wir haben die Champions League gewonnen", schmunzelt Christoph Bader. "Dieser Bock hat den Betrieb in Züchterkreisen weit nach vorne gebracht und ihm einen Namen gegeben“, betonte Zuchtleiter Dr. Christian Mendel von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Grub.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen