Zum 100-jährigen Bestehen tönt in Naichen wieder der Schmiedehammer

Von Klemens Funk

Im Stockerhof in Naichen wird am Sonntag geschmiedet. In der Hammerschmiede gibt es ein Technikmuseum zu sehen. Beim Jubiläumsprogramm ist für jeden was dabei.

Wer am kommenden Sonntagnachmittag mit dem Fahrrad oder dem Auto ins Kammeltal nach Naichen fährt, wird wieder die Schmiedehämmer in der Werkstatt klingen hören. Anlass ist das 100-jährige Bestehen der neuen Hammerschmiede. Das Jubiläumsprogramm bietet von 13 Uhr bis 17 Uhr ein breites Angebot für alle Altersgruppen. Eingebettet sind drei kurze Grußworte um 15 Uhr.

Die vor 100 Jahren nach einem vernichtenden Brand von Seraf Stocker sen. neu errichtete Schmiede bietet heute als Handwerks- und Technikmuseum interessante Einblicke in die Geschichte einer sehr alten Handwerkskunst. Dabei werden als besondere Attraktion mittels einer Turbine angetriebene Blattfederhammer vorgeführt sowie weitere über Transmissionen betriebene Maschinen. Ein buntes Rahmenprogramm lädt auch die Kinder zum Mitmachen ein. So können sie mittels eines Rätselbogens die verschiedenen Einrichtungen der Schmiede erkunden. Ebenso können sie, angeregt durch die erlebnispädagogisch konzipierte Sonderausstellung „Krummes Wasser – Leben in und an der Kammel“, ein Angelspiel zum Mitnehmen basteln. Ergänzend zu den handwerklichen Vorführungen, zu einer Fahrzeugausstellung und den Kreativangeboten für Kinder bietet die Museumsmitarbeiterin Yvonne Langer um 16 Uhr eine Führung durch den Stockerhof an. Zwischendurch kann man sich’s auch bei Kaffee und Kuchen in herrlicher Natur gut gehen lassen.

