Fahrzeug beschädigt Gartenzaun in Nattenhausen

An der Ecke Oberdorferstraße/Bergstraße im Breitenthaler Ortsteil Nattenhausen ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag und Samstag eine Verkehrsunfallflucht. Das meldet die Polizeiinspektion Krumbach in ihrem jüngsten Bericht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß dort gegen einen Gartenzaun. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, vom Unfallort. Der Schaden am Zaun beläuft sich auf rund 500 Euro, so die Polizei. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Täterfahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter Telefon 08282/905-0 zu melden. (AZ)