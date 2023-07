Jugendlicher fährt ohne Führerschein in Nattenhausen

Ein 15-Jähriger kann bei einer Kontrolle eine Mofa-Prüfbescheinigung vorlegen. Für das Kleinkraftrad, das er fährt, reicht das nicht aus.

Am Dienstag gegen 21.30 Uhr hielten Beamte der Polizei Krumbach einen 15-jährigen Jugendlichen mit seinem Kleinkraftrad zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Hauptstraße in Nattenhausen an. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 15-Jährige lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung war. Den benötigten Führerschein der Klasse AM konnte er nicht vorweisen. Die Beamten übergaben den Schlüssel an die Mutter des Jugendlichen. Gegen den 15-Jährigen leiten sie nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (AZ)