Motorradfahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall in Nattenhausen

Eine Autofahrerin nimmt der Zweiradfahrerin im Kreisverkehr in Nattenhausen die Vorfahrt. Es kommt zum Zusammenstoß.

Am Montag gegen 15.30 Uhr wollte eine 69-jährige Autofahrerin in den Kreisverkehr am westlichen Ortsrand von Nattenhausen einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer Motorradfahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte die Motorradfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro. (AZ)