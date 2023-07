Nattenhausen

vor 32 Min.

Nattenhausen feiert 150 Jahre Einsatz für die Gemeinschaft

Plus Die Gemeinde Nattenhausen feiert ihre Feuerwehr für ihr 150-jähriges Bestehen. Armin Blösch wird für 37 Jahre leitende Tätigkeit ausgezeichnet.

Von Klemens Funk Artikel anhören Shape

"Wasser marsch!" verbindet wohl jeder sofort mit der Feuerwehr. Doch am vergangenen Sonntagmorgen wünschten sich die Organisatoren des Festaktes zum 150-jährigen Gründungsjubiläum der Nattenhauser Feuerwehr eher "Regen halt ein". Und so geschah es gerade rechtzeitig, als sich der Fahnenzug, angeführt vom Musikverein Nattenhausen, Richtung Dorfplatz in Bewegung setzte. Der Wunsch, dass der lang ersehnte Regensegen sich vorübergehend über die Nachbarorte ergießen möge, ging für die zahlreichen Gäste und Feuerwehrleute, die auch aus dem Umkreis zum Festakt gekommen waren, in Erfüllung.

Einsatz für die Nächsten gilt für Kirche und Feuerwehr

Pfarrer Bucher zeigte in seiner bilderreichen Ansprache die Parallelen von Kirche und Feuerwehr auf, die sich schon in deren Leitspruch "Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr" niederschlage. Mit dem Einsatz für den Nächsten, um ihm in hilfloser Lage zur Seite zu stehen, werde auch Gott geehrt. So wie er die Feuerwehr erlebe, die ohne Ansehen der Person einspringe, wo Not am Mann oder an der Frau sei, so wünsche er sich auch die helfende Rolle der Kirche. Ohne Feuerwehr und Kirche könne man durchaus leben, solange es nicht brennt. Im Ernstfall brauche man dann aber doch viele, die darauf vorbereitet sind und sich nicht wegdrücken, wenn jemand den Notrufknopf drückt. Wie der Feuerwehrschlauch ans Wasser angekoppelt sein müsse, so müssten aktive Christen zur Quelle der christlichen Botschaft Kontakt halten, sagte Pfarrer Bucher. Füreinander da zu sein und einander zur Seite zu stehen, das mache die besondere Lebensqualität der Dörfer aus und sei berechtigter Anlass für eine große Feier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen