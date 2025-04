Unfall in Nattenhausen: 19-Jähriger übersieht Pkw im Kreisverkehr

Am Freitagmorgen hat sich gegen 7.30 Uhr in Nattenhausen auf der Staatstraße 2018 ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 19-jähriger Autofahrer in den Kreisverkehr einfahren und hat hierbei einen anderen Pkw übersehen. Dieser war bereits in den Kreisverkehr eingefahren. Vermutlich wegen der tiefstehenden Sonne hat der junge Fahrer den Pkw im Kreisverkehr übersehen und es kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An beiden Wagen entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 8.000 Euro. (AZ)

