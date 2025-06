Wenn Gott ins Dorf kommt, lacht der Himmel

Bei strahlend schönem Wetter fand in Nattenhausen das Fronleichnamsfest für die Gemeinden Nattenhausen, Deisenhausen und Breitenthal statt. Nach der feierlichen Messe unter freiem Himmel trug Pfarrer Klaus Bucher in Begleitung der Fahnenabordnungen und des Musikvereins Nattenhausen die Monstranz mit dem Heiland in der gewandelten Hostie durch das festlich geschmückte Dorf. Eine große Anzahl Ministranten, die Kommunionkinder und zahlreiche Gläubige begleiteten den Geistlichen mit dem Allerheiligsten durch die mit Fahnen und Birken dekorierten Straßen. Viele fleißige Helferinnen und Helfer hatten zuvor aufwendige Blumenteppiche vor den vier Stationsaltären gestaltet, den Dorfplatz vorbereitet und das Dorf schön herausgeputzt.

Einer der vier aufwendig gestalteten Blumenteppiche. Foto: Yvonne Fendt

