Zu schnell bei Schnee: 32-jähriger Autofahrer kommt von Straße ab

Weil ein junger Autofahrer trotz der winterlichen Straßen zu schnell fährt, kracht er in einen Gartenzaun in Nattenhausen. Nun erwartet ihn nicht nur ein Bußgeld.

Winter und Geschwindigkeit - Diese Kombination wurde einem Autofahrer in den frühen Morgenstunden zum Verhängnis. Der 32-Jährige fuhr laut Polizeibericht gegen 4.15 Uhr auf der Hauptstraße in Nattenhausen, als er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto prallte gegen einen Gartenzaun. Nach Angaben der Polizei passte der junge Fahrer seine Geschwindigkeit nicht den winterlichen Straßenverhältnissen an.

32-Jähriger kracht in Nattenhausen in einen Gartenzaun

Bei dem Zusammenprall mit dem Gartenzaun entstand ein Sachschaden von 5000 Euro, das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zusätzlich erwartet den 32-Jährigen ein Bußgeld von 145 Euro sowie ein Punkt. Dies sieht der Bußgeldkatalog bei einem Verkehrsunfall aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit bei verschneiter oder vereister Fahrbahn vor. (AZ)