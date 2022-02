Aus Bäumen in Nettershauser Bergstraße wurden Keile herausgesägt

Insgesamt sechs Bäume wurden in Nettershausen von einem Unbekannten beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Donnerstag, 17. Februrar, 10 Uhr bis Dienstag, 22. Februar, 15 Uhr, wurden in Nettershausen von einem unbekannten Täter aus insgesamt sechs Bäumen Keile herausgesägt. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 500 Euro. Die Bäume stehen an der Bergstraße in Nettershausen.

Zeugen, welche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, sollen sich bitte bei der Polizei in Krumbach, Telefon 08282/905111, melden. (AZ)