Rettungsdienst: Integrierte Leitstelle Krumbach soll neu gebaut werden

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Donau-Iller (ZRF) hat in ihrer Sitzung in Mindelheim beschlossen, das Betriebsgebäude der Integrierten Leitstelle Donau-Iller in Krumbach neu zu bauen. Eine Machbarkeitsstudie hatte zuvor ergeben, dass eine Sanierung und Erweiterung des Bestandsgebäudes nicht wirtschaftlich ist. Hierzu sollen bis Ende des Jahres konkrete Planungen vorgelegt werden, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Das bestehende Leitstellengebäude in Krumbach wird seit der Inbetriebnahme der Integrierten Leitstelle im Jahr 2011 genutzt. Das Wachstum der Bevölkerungszahlen im Rettungsdienstbereich und die damit verbundene Zunahme der Notrufe machen zukünftig weitere Arbeitsplätze in der Leitstelle erforderlich. Für diese besteht im derzeitigen Gebäude kein Platz. Das Gebäude müsste umfangreich saniert und erweitert werden, auch um den gestiegenen Anforderungen insbesondere im Hinblick auf die Betriebssicherheit zu genügen.

Neubau der Integrierten Leitstelle Donau-Iller in Krumbach soll Notfallversorgung sichern

Vor dem Hintergrund der anstehenden Investitionen im zweistelligen Millionenbereich hat der Zweckverband zudem beschlossen, die Integrierte Leitstelle ab 2027 selbst zu betreiben und einen Betriebsübergang zu vollziehen, wonach sämtliche Beschäftigte vom Zweckverband übernommen werden. „Die stetig wachsenden Herausforderungen im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz – etwa durch zunehmende Naturereignisse wie zuletzt im Jahr 2024 – verdeutlichen, wie essenziell eine enge Zusammenarbeit aller an der Notfallversorgung beteiligten Akteure auch in Zukunft ist“, sagt der Günzburger Landrat Hans Reichhart, der zugleich Verbandsvorsitzender des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung ist. „Mit dem Neubau der Leitstelle schaffen wir ideale Voraussetzungen, um mit dem erfahrenen und hoch motivierten Team der Mitarbeitenden der Integrierten Leitstelle für Ereignisse der nächsten Jahrzehnte gut gerüstet zu sein.“

Integrierte Leitstelle ist für die Kreise Neu-Ulm, Günzburg, Unterallgäu und für Memmingen zuständig

Der Zweckverband Donau-Iller ist einer von 25 in Bayern, der Freistaat ist in ebenso viele Rettungsdienstbereiche aufgeteilt. Als kommunaler Zusammenschluss der Träger des Rettungsdienstes und der Integrierten Leitstelle legt er die Struktur der rettungsdienstlichen Einrichtungen fest. Das Gebiet des Rettungsdienstbereichs Donau-Iller umfasst die Landkreise Günzburg, Neu-Ulm und Unterallgäu sowie die kreisfreie Stadt Memmingen. Der Rettungsdienstbereich ist in zehn Versorgungsbereiche unterteilt. Tagsüber sind an 14 Standorten 18 Rettungswagen im Dienst, nachts sind an elf Standorten 13 Rettungswagen einsatzbereit. Rund um die Uhr stehen an acht Standorten Notarzteinsatzfahrzeuge zur Verfügung. Im Rettungsdienstbereich leben rund 512.000 Menschen. Die Integrierte Leitstelle Donau-Iller befindet sich in Krumbach und nimmt alle Notrufe für Rettungsdienst und Feuerwehr entgegen und koordiniert die Einsatzkräfte. (AZ)