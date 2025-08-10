Wattenweiler Neubaugebiet zwischen Günz und Hang nimmt Formen an

Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Peter und Paul Nordwest“ in Wattenweiler ist einen Schritt weiter. Die ebenfalls erforderliche Änderung des Flächennutzungsplanes für diesen Bereich ist „durch“. Sie muss nur noch ortsüblich bekannt gemacht werden. In Wattenweiler soll am nordwestlichen Ortsausgang Richtung Ellzee ein Baugebiet mit 19 Bauplätzen sowie eine Fläche als Gewerbegebiet für ein benachbartes Handwerksunternehmen entstehen.

