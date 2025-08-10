Icon Menü
Neubaugebiet 'Peter und Paul Nordwest' in Wattenweiler: Alle wichtigen Infos

Wattenweiler

Wattenweiler Neubaugebiet zwischen Günz und Hang nimmt Formen an

Trotz geäußerter Sorgen um Überflutung durch Hochwasser und Hangwasser schreitet die Planung des Baugebiets „Peter und Paul Nordwest“ voran. Ab wann gebaut werden kann.
Von Dieter Jehle
    Noch wächst der Mais. Doch bereits im nächsten Jahr soll mit der Schließung des Baugebietes "Peter und Paul" nördlich von Wattenweiler begonnen werden.
    Noch wächst der Mais. Doch bereits im nächsten Jahr soll mit der Schließung des Baugebietes "Peter und Paul" nördlich von Wattenweiler begonnen werden. Foto: Dieter Jehle

    Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Peter und Paul Nordwest“ in Wattenweiler ist einen Schritt weiter. Die ebenfalls erforderliche Änderung des Flächennutzungsplanes für diesen Bereich ist „durch“. Sie muss nur noch ortsüblich bekannt gemacht werden. In Wattenweiler soll am nordwestlichen Ortsausgang Richtung Ellzee ein Baugebiet mit 19 Bauplätzen sowie eine Fläche als Gewerbegebiet für ein benachbartes Handwerksunternehmen entstehen.

