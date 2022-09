37-Jähriger sitzt unter Drogeneinfluss am Steuer

Nach einer Kontrolle des Pkw-Fahrers unterbindet die Polizei die Weiterfahrt. Sie entdeckt dabei auch eine offensichtliche Urkundenfälschung.

Am Sonntagmorgen gegen 4.40 Uhr wurde ein 37-jähriger Autofahrer im Bereich von Neuburg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei haben laut Polizei drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann festgestellt werden können. Zudem stellte sich bei genauerer Überprüfung des genutzten Pkws heraus, dass dieser nicht mehr zugelassen war und der 37-Jährige rechtswidrig Zulassungsstempel an das ehemalige Kennzeichen des Pkws angebracht hatte, um eine ordnungsgemäße Zulassung vorzutäuschen. Die Fahrt wurde unterbunden, außerdem wurde eine Blutentnahme beim 37-Jährigen durchgeführt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinwirkung. (AZ)