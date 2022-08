75-Jährige stürzt vom Fahrrad und muss ins Krankenhaus

Eine 75-Jährige stürzt bei Neuburg von ihrem Rad und verletzt sich dabei am Kopf. Laut Polizei hatte sie keinen Helm getragen.

Zwischen Halbertshofen und Neuburg an der Kammel ist eine 75-jährige Radfahrerin am Sonntagmittag gestürzt und hat eine Platzwunde am Kopf erlitten. Die Frau musste ins Krumbacher Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall trug sie keinen Helm. An dem Unfall waren keine anderen Personen oder Fahrzeuge beteiligt, die Polizeiinspektion Krumbach sprach von einem Fahrfehler. (AZ)