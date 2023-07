Neuburg a.d. Kammel

Bei Erisweiler entstehen zwei große Solarparks

Plus Erneuerbare Energien sind auch Thema im Marktgemeinderat Neuburg. Welche zwei Projekte in einem kleinen Ortsteil des Marktes Neuburg realisiert werden.

Von Dieter Jehle

Erneuerbare Energien spielen in Zeiten des Klimawandels eine große Rolle. Auch die Marktgemeinde Neuburg hat das Thema erreicht. Die Räte diskutierten in ihrer jüngsten Sitzung insbesondere über Sonnenenergie. Zwei Projekte mit einer Größe von insgesamt über 30 Fußballfeldern sollen in einem kleinen Ortsteil der Marktgemeinde realisiert werden.

Bei Erisweiler entstehen zwei Solarparks in der Größe von insgesamt 27 Hektar. Dies entspricht in etwa der Fläche von 37 Fußballfeldern. Das Besondere: Es handelt sich um Flächen zweier verschiedener Grundeigentümer und unterschiedlicher Anlagenbetreiber: Vento ludens aus Jettingen-Scheppach und Ampermo aus Wiesbaden.

