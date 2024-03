Betrunken und unter Drogen in Neuburg gefahren

Die Polizei zieht am Montag ein Autofahrerin in Neuburg an der Kammel aus dem Verkehr. Die Frau hatte offenbar Alkohol getrunken und stand unter Drogeneinfluss.

Am Montag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Krumbach eine 40-jährige Autofahrerin in der Bahnhofstraße in Neuburg an der Kammel im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Die Beamten stellten eine Alkoholfahne bei der Frau fest und führten vor Ort einen Alkotest durch. Das Ergebnis war ein Wert über 0,5 Promille, so die Polizei in ihrem Bericht. Während der Bearbeitung stellten die Beamten außerdem drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein entsprechender Vortest zeigte ebenfalls ein positives Ergebnis. Aus diesem Grund ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Hier muss das Ergebnis noch abgewartet werden, so die Polizei. (AZ)