Erinnerungskonzert an Max Dopfer und Georg Glogger

Der Musikverein Neuburg und der Musikverein Billenhausen laden alle musikbegeisterten Freunde abwechslungsreicher Blasmusik zu ihrem Gemeinschaftskonzert nach Neuburg/Kammel ein. Die Musikvereine möchten Ihr Frühjahrskonzert in Erinnerung an zwei im Jahr 2019 verstorbene besondere Musiker und tragende Säulen ihrer Vereine gestalten. Georg Glogger war jahrelanger Musiker in beiden Kapellen, Vorstands- und Ehrenmitglied im Musikverein Billenhausen. Max Dopfer war ebenfalls Musiker in beiden Kapellen, jahrelanges Vorstandsmitglied und 30 Jahre Dirigent im Musikverein Neuburg.

Beide Musiker haben über Jahrzehnte ihre Heimatvereine geprägt und waren überregional bekannte Persönlichkeiten. Ihre musikalische Liebe war die böhmisch-mährische Blasmusik. Mit Herzblut begeisterten sie Generationen von jungen Musikern für diese Art der Blasmusik. Die Kapellen mit ihren Dirigenten Günther Beugel und Günther Glogger freuen sich auf das Konzert am Samstag, 15. April, um 19.30 Uhr in die "alte" Turnhalle nach Neuburg ein. Die Musikerinnen und Musiker sind froh, nach den vielen Proben das spezielle Programm in Erinnerung und zu Ehren dieser zwei Musikerlegenden präsentieren zu dürfen. (AZ)