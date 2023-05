Neuburg a. d. Kammel

06:30 Uhr

Blasmusik nonstop begeistert die Zuhörer in Neuburg

Plus Bei den Wertungsspielen des ASM-Bezirk 11 Tisogau Krumbach präsentieren sich zehn Orchester einer Jury. Wie sich die Wettbewerber schlugen.

Nach dem Festakt hatte das 49. Bezirksmusikfest des ASM-Bezirk 11 Tisogau Krumbach (entspricht dem Altlandkreis Krumbach) am vergangenen Wochenende mit den Wertungsspielen einen weiteren Höhepunkt, bevor das Fest selbst in Edelstetten vom 16. bis 18. Juni 2023 fortgesetzt wird.

Die zahlreichen Besucher in der Sporthalle der Christoph-Rodt-Grundschule in Neuburg wurden in Sachen "geblasene Musik" von den zehn teilnehmenden Orchestern nicht enttäuscht. Veranstaltungen wie diese Wertungsspiele benötigen für die Orchester und Wertungsrichter neben einer perfekten Organisation passende Räumlichkeiten: Und die gab es in der Neuburger Grundschul-Sporthalle, die, wie Bürgermeister Markus Dopfer wissen ließ, dem Musikverein Edelstetten, als Ausrichter des Bezirksmusikfestes, zum Nulltarif (also kostenlos) überlassen wurde. Jedenfalls hatte Bezirksvorsitzender Patrick Scheel und sein Team, bestehend aus Vorstandschaft und dem gesamten Musikverein Edelstetten, in seiner Begrüßung für einen spannenden und schönen Wettbewerb nicht zu viel versprochen: Von den 29 Musikkapellen, 6 Jugendkapellen und einem Spielmannszug, die derzeit im Bezirk 11 gemeldet sind, kamen zehn Orchester zu dieser Veranstaltung.

