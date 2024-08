Diebstahlserie in Neuburg: Wieder Elektrozaun gestohlen

Wie die Polizei am Montag mitteilt, hat im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr bis Sonntag, 16 Uhr, ein bislang Unbekannter von einer Weide in der Nähe von Höselhurst ein Weidezaungerät samt Batterie und Rollwagen gestohlen. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von circa 470 Euro. Es ist bereits der dritte Fall innerhalb kurzer Zeit in Neuburg an der Kammel. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Rufnummer 08282/9050 melden. (AZ)

