Erfolgreiche Leistungsprüfung bei der Feuerwehr in Neuburg/Kammel

18 Feuerwehrmänner und -frauen stellten an vier Tagen ihr Können bei der Leistungsprüfung im Kammelmarkt Neuburg unter Beweis. Wer alles Abzeichen holte.

Nachdem es seit längerer Zeit keine Leistungsabnahmen mehr bei der Feuerwehr Neuburg gab, war es nun endlich wieder soweit. Gleich 18 Absolventinnen und Absolventen stellten sich den Aufgaben der drei Schiedsrichter und bestanden mit Bravour.

Beim großen Test wurden die Grundlagen für den Löschangriff mit drei Strahlrohren, das Setzen einer Saugleitung, Erste-Hilfe-Maßnahmen, Gerätekunde, Vorführung von Knoten und Stichen sowie ein Fragebogen zur Feuerwehr abverlangt. In vier Tagen wurden die Prüflinge von den Gruppenführern Alois Fischer und Stefan Schwarz auf die Prüfungen vorbereitet.

Als Schiedsrichter waren Kreisbrandmeister (KBM) Markus Link, KBM Steffen Baumgart und Stefanie Kugelmann gekommen. In zwei Gruppen stellten sich die Frauen und Männer der Leistungsprüfung für die jeweiligen Stufen. Schnell, zielgerichtet und ruhig seien die Feuerwehrler ans Werk gegangen, auch wenn die Stoppuhr unbarmherzig mitlief. Am Ende konnten die drei Prüfer allen ihre Abzeichen ausstellen. KBM Markus Link lobte: „Ihr habt alle mit Bravour bestanden. Macht weiter so." Auch Kommandant Andreas Schwarz fand lobende Worte für die Prüflinge: „Ihr habt eine saubere Arbeit gemacht, ihr könnt stolz auf euch sein." Und Bürgermeister Markus Dopfer schloss sich dem an: „Ich bin sehr stolz, eine so gut zusammenarbeitende Feuerwehr zu haben, auf die sich die Gemeinde immer verlassen kann, wo auch immer Hilfe gebraucht wird. "

Die Leistungsprüfung bestanden haben: Abzeichen in Bronze: Andreas Glogger, Alexander Bornschlegl, Andreas Vorreiter, Aron Paulsteiner , Dr. Christian Nehmer, Jasmin Faith, Leon Schabenberger, Patrick Krieger und Rebecca Feldengut. Abzeichen in Silber: Stefan Schwarz und Sven Schabenberger. Abzeichen in Gold: Maximilian Nehmer, Christoph Völkl und Matthias Böck. Abzeichen in Gold/Blau: Alois Fischer und Dirk Jekle. Abzeichen in Gold/Rot: Andreas Schwarz und Michael Mayer. (AZ)