Generalversammlung Feuerwehr Neuburg a. d. Kammel

Neuburg Kommandant Andreas Schwarz eröffnete die Generalversammlung 2025 der Freiwilligen Feuerwehr Neuburg a.d. Kammel. Später folgten Berichte des Schriftführers und des Kassenwarts über das vergangene Jahr. Der Kassenwart hatte erfreuliche Nachrichten. Sowohl die Entwicklung der finanziellen Seite als auch der Mitgliederzahlen waren 2024 äußerst positiv. Der erste Vorstand Andreas Dopfer berichtete über die Vereinstätigkeiten im Jahr 2024, darunter die Teilnahme am Vatertagsmarkt und der „Langen Nacht der Feuerwehren“, Besuch bei 13 Jubilaren und Kondolenzbekundungen bei vier Todesfällen von Vereinsmitgliedern sowie die Beschaffung der von ihm selbst designten Vereinskleidung. Als Bericht der aktiven Feuerwehr gab Andreas Schwarz einen Rückblick auf das Jahr 2024 mit 35 Übungseinheiten in 1075 Stunden, und 56 Einsätzen in 1973 Stunden. Insgesamt zwölf Feuerwehrmitglieder haben dieses Jahr erfolgreich an zehn unterschiedlichen Lehrgängen bzw. Fortbildungen teilgenommen. Mit einem Ausblick auf das kommende Jahr beendete Andreas Schwarz seinen Vortrag. Jugendwart Stefan Schwarz berichtete von 27 Übungen im Jahr 2024, der erfolgreichen Teilnahme von drei Jugendlichen an der Jugendleistungsspange mit Wissenstest der Stufe 1. Die neue Leiterin der Kinderfeuerwehr, Jeanine Hammerschmidt, berichtete über ein erfolgreiches Jahr 2024 mit insgesamt elf Gruppenstunden. Ehrungen für 25 Jahre aktive Dienstzeit gab es für Alexander Bornschlegl, Daniel Kempfle und Tobias Dornmair. Für 40 Jahre aktive Dienstzeit bei der Feuerwehr Neuburg wurde Detlef Koblofsky geehrt. Die Urkunden und Ehrennadeln wurden den Jubilaren von Kreisbrandinspektor Franz Durm und den beiden Kommandanten Andreas Schwarz und Alois Fischer überreicht. Abgeschlossen wurde die Generalversammlung mit Dankesworten von Kreisbrandinspektor Franz Durm und Bürgermeister Markus Dopfer. (AZ)

