Hinterachse bricht während Fahrt durch Wattenweiler

Am Samstag hat sich gegen 8.30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Dorfstraße des Neuburger Ortsteils Wattenweiler ereignet. Ein 45-jähriger Fahrzeuglenker war nach Polizeiangaben auf der Dorfstraße in Richtung Norden unterwegs, als in einer Rechtskurve die Hinterachse seines Fahrzeugs brach. Infolgedessen verlor der Mann die Kontrolle über seinen Pkw. Der Wagen drehte sich und krachte gegen den angrenzenden Bordstein. Dadurch wurde er so ausgehebelt, dass er auf dem Dach landete. Bei diesem Verkehrsunfall wurden zwei der insgesamt drei Insassen leicht verletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ungefähr 3500 Euro. (AZ)

