Kitagebühren in Neuburg werden steigen

Plus Im Marktgemeinderat Neuburg war man sich einig über die moderate Erhöhung. Die Preise sind deutlich günstiger als in den Nachbargemeinden.

Der Markt Neuburg wird der Katholischen Kirchenstiftung „ Mariä Himmelfahrt“ als Träger der Kindertagesstätte empfehlen, die Gebühren für den Kindergarten und die Kinderkrippe zu erhöhen. „Mit dieser Erhöhung passen wir uns allerdings nur annährend an die Gebühren der Kindertagesstätten der Nachbarkommunen an“, betonte Bürgermeister Markus Dopfer.

Der Rathauschef strebt langfristig einheitliche Gebühren in der Region für Kindertageseinrichtungen an. So werde ein eventueller „Tourismus“ und eine Konkurrenzsituation zwischen den Gemeinden vermieden. Dopfer sagte ausdrücklich, dass die aktuelle Erhöhung im moderaten Rahmen liege und damit eine Anpassung an Nachbarkindertagesstätten noch nicht gegeben sei. Aktuell liegen die Gebühren beim Kindergarten in Neuburg noch unter dem staatlichen Zuschuss, je nach Buchungsstunden zwischen 80 und 107 Euro, künftig werden diese zwischen 120 und 165 Euro liegen. Allerdings müssen die Eltern dann lediglich einen Betrag zwischen 20 und 65 Euro entrichten, da der Freistaat einen Zuschuss von 100 Euro gewährt. Für die Unterbringung in der Kinderkrippe fielen bisher - je nach Buchungszeiten - Gebühren zwischen 120 und 178 Euro an. Künftig liegen diese zwischen 160 und 245 Euro. Im Bereich der Kinderkrippe gibt es keine pauschale staatliche Förderung. Hier können Eltern allerdings ein Krippengeld bekommen. Gefördert werden allerdings nur Familien, die im Grundsatz nicht mehr als 60.000 Euro an Einkommen zur Verfügung haben.

