Neuburg bestätigt: Erster Bürgermeister bleibt auch in Zukunft weiterhin hauptamtlich

In Neuburg wird der erste Bürgermeister auch in der kommenden Wahlperiode ab Mai 2026 hauptamtlich tätig sein. Darüber wurde in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates entschieden. Neuburgs Markträte befürworteten dies und folgten damit einer Empfehlung des Landratsamtes Günzburg, dies per Beschluss für die nächste Wahlperiode festzuhalten. Im Prinzip ändert sich mit diesem Beschluss in dem Kammelmarkt nichts, da in Neuburg der Erste Bürgermeister bereits seit 1972 hauptamtlich tätig ist. Wie es in der Sitzung hieß, wurde die Schwelle der regelmäßigen Hauptamtlichkeit aufgrund einer Gesetzesänderung von 5000 Einwohnern auf 2500 Einwohner abgesenkt. Neuburg hätte zwar dann per Gesetz mit seinen rund 3250 Einwohnern ohnehin einen hauptamtlichen Bürgermeister, doch folgten die Markträte damit dem Wunsch der Kreisbehörde.

Dieter Jehle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landratsamt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis